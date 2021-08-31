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«زي النهارده».. مصرع ديانا ودودي الفايد 31 أغسطس 1997

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«زي النهارده».. مصرع ديانا ودودي الفايد 31 أغسطس 1997 «زي النهارده».. مصرع ديانا ودودي الفايد 31 أغسطس 1997

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حينما وقع عليها اختيار الأمير تشارلز ولى عهد بريطانيا على ديانا سبنسر لتكون زوجة له صارت توصف ب«سندريللا القرن العشرين» غير أن هذا الارتباط انتهي نهاية مأساوية،وديانا سبنسر مولودة في 1 يوليو 1961بجنوب إنجلترا وهى تنتمى لأسرة أرستقراطية ونبيلة،ولما بلغت الثامنة عشرة اشترى لها والدها شقة في كنجستون،وأقامت فيها مع اثنتين من صديقاتها المقربات،وعملت كمربية ومعلمةبحضانة للأطفال، وكان الأمير تشارلز،ولى العهد البريطانى آنذاك،قد بلغ الخامسة والثلاثين،وصار لزاماً على القصر الملكى التفكير في زوجة تليق به،وقامت الملكة بتدبير لقاءات تجمع الأمير بفتيات المجتمع المخملى،وشاءت الأقدار أن يلتقى ولى العهد بـ«ديانا» خلال رحلة صيد في 1979،وأعرب عن إعجابه بها،وكذلك أمه الملكة، وكان الزواج الأسطورى الذي تابعه العالم في 24 فبراير 1981،وكانت ديانا أشبه بممثلة الشعب بالقصر الملكى، وكانت تقوم بأعمال خيرية في بريطانيا وخارجها، لكن لم يحالف التوفيق هذه الزيجة بسبب علاقة تشارلز بـ«كاميلا باركر باولز»والتى أصابت ديانا بالحزن والاكتئاب،ولم يهتم تشارلزبتوسلات ديانا لإنقاذ زواجهما فنشرت سيرتها في كتاب حقق مبيعات عالية بالعالم،وتعاطف البريطانيون معها، ولم يغفر لها القصر الملكى تمردها على العادات والتقاليد،وأصرت الملكة إليزابيث الثانية على الطلاق، الذي وقع فعلياً في 1996، أما عمادالدين محمد عبدالمنعم الفايد(دودى الفايد)فهو مولود في ١٥ إبريل ١٩٥٥ وهو ابن المليارديرالسكندرى الأصل،محمد الفايد،صاحب محلات هارودز ونادى فولهام وفندق ريتز، وقد وجدت فيه ديانا حباً حقيقياً، ولاحقهما المصورون، وأصبحت علاقتهما مادة ثرية للصحافة البريطانية و«زى النهارده»فى ٣١ أغسطس ١٩٩٧ انتهت قصة الحب نهاية مأساوية بتحطم السيارة التي تقلهما في نفق ألاباما في باريس.وتوفيا على أثر الحادث.

المصرى اليوم

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