«زي النهارده».. وفاة الدكتور محمد الفحام شيخ الأزهر 31 أغسطس 1980

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كان هناك جدل كبير دارحول أمرين يخصان الدكتور محمد الفحام شيخ الأزهر السابق، الأول حول ما إذا كان قد ترك مشيخة الأزهرمستقيلا أم مقالا، أما الأمر الثانى فهوشائعةأحاطت بالرجل أنه اعتنق المسيحية على إثر شفاء ابنته من مرض عضال عجز الأطباءعن علاجه وقد شفيت منه بعد علاجها في مصحة قبطية بالخارج، وقد قطع كثيرون بأن كلاالأمرين غير صحيح والشيخ الفحام مولود بالإسكندرية في 18 سبتمبر 1894 وعنيت أسرته بتحفيظه القرآن، فلما أتمه التحق بالمعهد الدينى بالإسكندرية، ونال العالمية في 1922 ،وعمل بالتجارة لفترة ثم تقدم لمسابقة أجراها الأزهر لاختيار مدرسين وفاز في المسابقة وعُين في 1926 مدرسا في المعهد الدينى بالإسكندرية،ثم نُقل لكلية الشريعة 1935لتدريس المنطق وعلم المعانى،وبعد سنة اختيرللسفرببعثة في فرنسافسافرهووأسرته وطالت إقامته بسبب اشتعال الحرب العالميةالثانية،ونال الدكتوراه من السوربون في 1946عن إعداد معجم عربى فرنسى للمصطلحات العربية في علمى النحو والصرف، وبعد عودته عمل مدرسا بكلية الشريعة،ثم نقل لكلية اللغة العربية مدرسا للأدب المقارن والنحو، ثم انتدب إلى جانب عمله للتدريس بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية،ثم عين في 1959عميدا لكلية اللغة العربية وأحيل إلى المعاش في 1960، وتعددت رحلات الشيخ للخارج فسافر إلى معظم البلاد العربية ممثلا عن الأزهر، كما زار نيجيريا وباكستان والهند وموريتانيا وإندونيسيا واليابان وإسبانيا وغيرها،وفى17سبتمبر1969 صدر قرار جمهورى بتعيينه شيخًا للأزهر خلفا للشيخ حسن المأمون، فنهض بأعباء المنصب ومسؤولياته في ظل ظروف صعبة كانت تمر بها البلاد، بعد نكسة 67 وفى 1972 وباعتبار أن الفحام عالم في اللغة أيضا فقد اختير لعضوية مجمع اللغة العربية في القاهرة،لكن لم تطُل مشيخة الفحام للأزهر،فطلب من المسؤولين إعفاءه من المنصب الجليل لرغبته الملحة في الراحة بعد أن بلغ من العمر عتيا وأراد التفرغ لقراءاته وأبحاثه، فوافق رئيس الجمهورية على طلبه وصدر قرار بتعيين الدكتور عبدالحليم محمود شيخًا للأزهر في 1973 وقضى الشيخ وقته بين القراءة وكتابة الأبحاث والمجمع اللغوى حتى توفي «زي النهارده» في 31 أغسطس 1980.