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وكيل أوباما يكشف القرار النهائي بشأن انتقاله إلى الحزم السعودي

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وكيل أوباما يكشف القرار النهائي بشأن انتقاله إلى الحزم السعودي وكيل أوباما يكشف القرار النهائي بشأن انتقاله إلى الحزم السعودي

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كشف حازم فتوح، وكيل أعمال يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، عن القرار النهائي بشأن إنتقال اللاعب لصفوف الحزم السعودي.

وكانت تقارير صحفية أكدت في اسلاعات الماضية، أن أوباما، وقع على عقود انضمامه للحزم لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وسيتم الإعالان عن الصفقة اليوم الثلاثاء.

وقال حازم فتوح، في تصريحات تلفزيونية :«كلام نهائي، يوسف أوباما، مستمر مع نادي الزمالك في الموسم المقبل، ولن يرحل عن الفريق، خلال الميركاتو الصيفي الجاري»، مؤكدًا :«عرض الحزم السعودي، توقف بشكل نهائي، كان هناك عرض، ولكن المفاوضات توقفت».

وعن مصير الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، قال :«كارتيرون، مستمر مع الفريق الأبيض في الموسم المقبل، ولا يفكر في الرحيل، خاصة أنه سعيد بتواجده داتخل النادي».

يُذكر أن كارتيرون، نجح في قيادة الزمالك للتويج ببطولة الدوري للمرة الـ13 في تاريخ؟.

المصرى اليوم

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