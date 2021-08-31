أخبار عاجلة

نجران : ضبط 6 أشخاص خالفوا تعليمات العزل -
محمد عبد الرحمن ساخرًا من حسام البدري : «مدرب كبير عنده 61 سنة تقريبًا» -
انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لقوافل العمل الخيري لصندوق تحيا مصر بالبحر الأحمر -
حزب مصر الحديثة بالشرقية يطلق مبادرة لزراعة الأشجار في منيا القمح -
صندوق مكافحة الإدمان يواصل تنفيذ برامج التوعية بأضرار المخدرات في قرى حياة كريمة -
«حماس» عن هروب 6 أسرى من سجون الاحتلال: نقلة نوعية في المقاومة -
«مشكلة جامدة».. أغنية جديدة للراحل كريم شقيق رامي صبري -
راحة سلبية 24 ساعة لسلة سيدات الزمالك -
أول رد فعل من حسام حسن على ترشيحه لتدريب منتخب مصر -
مران الزمالك.. سلبية مسحة الفريق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

عمر كمال: انتقلت للزمالك بحثًا عن نقلة مادية أفضل

Print
عمر كمال: انتقلت للزمالك بحثًا عن نقلة مادية أفضل عمر كمال: انتقلت للزمالك بحثًا عن نقلة مادية أفضل

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال عمر كمال عبدالواحد، لاعب الجديد، إنه مدين بشدة للكابتن على ماهر، المدير الفني للمصري البورسعيدي، والذي ساهم بقوة لتطوير مستواه.

وأضاف عمر كمال عبدالواحد، في تصريحات تليفزيونية: «على ماهر قدم معي كل شئ يساعدني على تقديم هذا المستوى».

وتابع: «والدي لم يتدخل في مسيرتي سوى بالنصائح المتعلقة بصحتي ولياقتي، وانضمامي للزمالك جاء بعرض من وكيلي وتفاوضت مع بيراميدز بسبب تأخر عرض الزمالك».

وشدد قائلا: «كنت واضح بإعلان رحيلي عن المصري البورسعيدي للزمالك بحثا عن نقلة مادية أفضل».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
راحة سلبية 24 ساعة لسلة سيدات الزمالك

راحة سلبية 24 ساعة لسلة سيدات الزمالك

مران الزمالك.. سلبية مسحة الفريق

مران الزمالك.. سلبية مسحة الفريق

مران الزمالك.. كارتيرون يعقد جلسة سريعة مع اللاعبين

مران الزمالك.. كارتيرون يعقد جلسة سريعة مع اللاعبين

مران الزمالك.. فقرة بدنية وتأهيلية للاعبين

مران الزمالك.. فقرة بدنية وتأهيلية للاعبين