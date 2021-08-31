عمر كمال: انتقلت للزمالك بحثًا عن نقلة مادية أفضل

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قال عمر كمال عبدالواحد، لاعب الزمالك الجديد، إنه مدين بشدة للكابتن على ماهر، المدير الفني للمصري البورسعيدي، والذي ساهم بقوة لتطوير مستواه.

وأضاف عمر كمال عبدالواحد، في تصريحات تليفزيونية: «على ماهر قدم معي كل شئ يساعدني على تقديم هذا المستوى».

وتابع: «والدي لم يتدخل في مسيرتي سوى بالنصائح المتعلقة بصحتي ولياقتي، وانضمامي للزمالك جاء بعرض من وكيلي وتفاوضت مع بيراميدز بسبب تأخر عرض الزمالك».

وشدد قائلا: «كنت واضح بإعلان رحيلي عن المصري البورسعيدي للزمالك بحثا عن نقلة مادية أفضل».