رئيس الأوبرا: 55 ألف مشاهد لمهرجان القلعة.. 65% منهم شباب

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تحت شعار الفن للجميع تحولت قلعة صلاح إلى حصن للدفاع عن الهوية والفن الراقي هذا ما تاكد من خلال الدورة 29 للمهرجان الدولى للموسيقى والغناء الذي يحمل اسمها ونظمتها دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر واشرف عليها البيت الفنى للموسيقى والاوبرا والباليه برئاسة الدكتور خالد داغر حيث ودع الجمهور الفعاليات في حفل الختام على انغام ماريمبا اميرة الايقاع نسمة عبدالعزيز وصوت النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته .

وجه الدكتور مجدى صابر رئيس الاوبرا الشكر للفنانة الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة على دعمها الدائم لجميع الانشطة الابداعية في مصر ومساندتها اقامة هذه الدورة من المهرجان بعد توقفه العام الماضى بسبب فيروس كورونا، واضاف ان المهرجان ضم 31 حفل واقيم على مدار 16 يوم متتالية وحضره ما يزيد عن 55 الف مشاهد من مختلف الشرائح الاجتماعية وكان للشباب النصيب الاكبر حيث بلغت نسبتهم 65 ‎%‎ من الضيوف الذين استمتعوا بالوان متنوعة من الفنون، واشار ان الفعاليات نجحت في جذب قطاع عريض من الاجيال الجديدة مما يؤكد نجاح دار الاوبرا في استحداث قاعدة جماهيرية بما تقدمة من اشكال فنية مميزة، وتابع ان الاصداء الايجابية التي حققتها الدورة 29 من مهرجان القلعة عكست ارتفاع مؤشرات الوعى وابرزت قدرة ابناء الوطن خاصة الشباب على انتقاء المواد الابداعية الجادة، مؤكدا التزام الجمهور التام خلال العروض اليومية بالاجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها لمواجهة الجائحة .

وكانت الفعاليات الختامية قد احياها النجم مدحت صالح حيث غرد بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته بمختارات من اعماله الشهيرة التي حققت جماهيرية واسعة كان منها زى ما هي حبها، يتقال، زي ما انت عايز، وردى، حبيبى يا عاشق، المليونيرات، النور مكانه في القلوب، بحبك كل ما تطلع شمس، انا هو انا، كوكب تانى، وعدى، قربلى إلى جانب 3 سلامات، الحلوة داير شباكها، يا حبيبى واحشنى من اعمال التراث واختتم الحفل ب ابن مصر التي تفاعل معها الجمهور مرددا كلاماتها .

سبقته اميرة الايقاع نسمة عبدالعزيز بحفل خلقت خلاله حالة من المرح والتفاؤل وببراعة فائقة حاورت صديقتها الدائمة الة الماريمبا لتمتع الجميع ببانوراما من موسيقى الاعمال العربية والغربية بعد اعادة توزيعها وصياغتها منها البخيل وانا، ماريمبا فيوجن، بتونس بيك، تيكو تيكو، على اللى جرى، انا كل ما اقول التوبة، وليم تل، ديسباسيتو، فيكتورى، حارة السقايين، 3 دقات، مامبو، سهر الليالى وسواى التي غناها على الحريرى إلى جانب فقرة غنى خلالها الريس كرم من فلكلور الصعيد .