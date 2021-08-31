طاهر أبو زيد: الأهلي أكثر الأندية إسعادًا للمصريين.. وهذا قراري بشأن خوض انتخابات الجبلاية

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كشف طاهر أبوزيد، وزير الشباب والرياضة الأسبق، عن موقفه من الترشح لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم المقبلة.

وقال طاهر أبوزيد، في تصريحات تلفزيونية :«لم أتخذ حتى الأن القرار النهائي بشأن خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة من عدمه، الموضوع مازال محل دراسة».

وأشار :«يجب أن نوجه الشكر للمسؤولين في الدولة المصرية على إصرارهم على عودة النشاط الرياضي مرة أخرى عقب أزمة كورونا في الموسم الماضي»، مضيفًا: «الموسم الأخير هو من أنجح المواسم في الكرة المصرية، حيث كانت هناك منافسة شرسة على التتويجح ببطولة الدوري».

وأوضح: «الأهلي أكثر الأندية إسعادًا للشعب المصري، حيث حقق بطولات كثيرة، هذا الموسم، وتحمل لاعبيه مشاقة تلاحم الموسمين».