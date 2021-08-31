«مش مصدق إني لسه عايش».. أول تعليق من الطفل زياد بعد تحريره من خاطفيه

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قال الطفل زياد البحيري الذي تعرض للاختطاف من قبل ملثمين وأثار فيديو اختطافه غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه Jعاش لحظات رعب بمحرد اختطافه، خاصة أن الخاطفين كانوا يهددونه بالقتل بين الحين والآخر إذا بكي أو حاول الصراخ».

وحكى الطفل رواية اختطافه أمام أهله ومستقبليه الذين تجمعوا وسط فرح وزغاريد، وةقال إنه فوجئ بأحد الخاطفين يشده بقوه ويجذبه لخارج المحل، فحاول هو التمسك بمحتويات المحل لمنع الخاطف من جذبه واقتياده داخل السيارة، وبمجرد ركوبه أغلقوا فمه لمنعه من المقاومه والصراخ.

أضاف: «هددوني بذبحي إذا لم أسمع كلامهم واستجيب لتعليماتهم»، ثم قاموا بالتمويه بإنزاله من السيارة التي استخدموها في الخطف واستقلوا سياره أخرى، واقتادوه لمكان مهجور بإحدي المناطق بقرية السجاعية التابعة لمحافظة الغربية واحتجزوه بداخله لحين طلب فدية 2 مليون جنيه حسب ما كان يسمع من حواراتهم سويا.

وأوضح أنهم هددوا بقتله حال فشلهم في الفوز بمبلغ الفدية خوفا من افتضاح أمرهم وانكشاف هويتهم، وأضاف: «وقتها كنت فاقد الأمل تماما إني ممكن أخرج من المكان ده وأشوف أهلي تاني، أو إني أفضل عايش أصلا، وفرحت قوي لما شفت الضباط والعساكر بيحضنوني ويقولولي حمدلله على سلامتك يا زياد».

وواصل زياد: «أنا مش مصدق إني لسه عايش أصلا، وكنت حاسس اني بحلم لما شفت الضباط والعساكر جوه المكان اللي كانوا خاطفيني فيه، وبينقذوني من الموت».

كان نحو 30 ضابطا من قوة مديريتي أمن الغربية والدقهلية شاركوا في اطلاق سراح الطفل زياد البحيري ابن الثماني سنوات، في حصار المتهمين واجبارهم على التخلي عن الطفل في مخزن مهجور بقرية السجاعية بالغربية.

وأوضحت المصادر «للمصري اليوم»، أن التوصل لمكان الطفل المختطف تم بعد غلق المخارج والمداخل المحيطة بمكان اختطافه وفرض رقابة صارمة على مكان هروب المتهمين، وبناء على تعقب صور ولقطات للمتهمين في أكثر من 47 كاميرا مراقبة على طول خط سير المتهمين خلال الهرب بالطفل.

وأضافت المصادر أنه تم اللجوء للتقنيات الحديثة في تعقب المتهمين من خلال تعقب هواتفهم المحمولة عقب اختطاف الطفل، حيث تم كشف هويتهم من خلال التحريات ومشاهدات الأهالي، وتعقب لوحة السيارة المسروقة أثناء سرقتها منذ أسبوعين، لافتة إلى أنه تم ضبط المتهمين، ويتولى فريق من المباحث استجوابهم للوقوف على ملابسات الجريمة كاملة وأسبابها .

وبدأت الواقعة التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع وردود أفعال غاضبة تجاه مرتكبيها، عقب قيام مجهولين أمس بخطف طفل صغير من محل لبيع الزيوت على الطريق الدائري المحلة- المنصورة، داخل سيارة ملاكي وفروا هاربين، ثم أحرقوا السيارة واستقلوا سيارة أخرى، وتبين أن اللوحات المعدنية للسيارة المسروقة والتي تحمل رقم د وق 1264، والمثبتة على السيارة المستخدمة في ارتكاب واقعة اختطاف الطفل زياد البحيري من أمام منزله بالطريق الدائري المحلة- المنصورة، والتي ظهرت في صور كاميرات المراقبة، مُبلغ بفقدها من مالكها بتاريخ 16 أغسطس الجاري ومُحرر عنها المحضر رقم 8410 جنح قسم ثان المنصورة.

كما تبين أن مالك السيارة مقيم بمنية سمنود بمحافظة الدقهلية، والذي قرر في محضر إثبات الحالة أنه وأثناء سيره بالسيارة فقد اللوحة الأمامية للسيارة ولا يتهم أحدا بسرقتها، وأقر في المحضر بفقدانه للوحه المعدنية أثناء سيره بالسيارة، بدائرة قسم ثان المنصورة، وقرر أنه حرر المحضر لإثبات الواقعة، حتي يتمكن من استخراج بدل فاقد لها.

وفي سياق متصل، تواصل النيابة العامة بالغربية تحقيقاتها حول الواقعة مع التحفظ على كاميرات المراقبة والبصمات، واستكمال سماع أقوال أطراف الواقعة، تمهيدا لاتخاذ القرار بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات بعد ثبوت التهمة عليهم .