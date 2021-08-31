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إبراهيم سعيد يهاجم مجاهد بسبب شيكابالا: «لو مع الأهلي أقسم بالله ما كان قعد يوم»

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إبراهيم سعيد يهاجم مجاهد بسبب شيكابالا: «لو مع الأهلي أقسم بالله ما كان قعد يوم» إبراهيم سعيد يهاجم مجاهد بسبب شيكابالا: «لو مع الأهلي أقسم بالله ما كان قعد يوم»

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هاجم إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك الأسبق، أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعد قرار إيقاف محمود عبدالرازق «شيكابالا» قائد نادي ، 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه، على خلفية أحداث تسليم درع الدوري للنادي الأبيض عقب مباراة البنك الأهلي.

وقال إبراهيم سعيد، في تصريحات تلفزيونية :«لا أعلم ما فعله شيكابالا، لكي يتم ايقافه 8 اشهر، خاصة أن أحمد مجاهد، أكد أن اللاعب لم يوجه له أي سباب، على أي أساس تم اتخاذ تلك العقوبة؟».

واضاف: «من الواضح أنه كان هناك تربص بشيكابالا منذ مباراة الإنتاج الحربي، بعد احتفاله مع الجماهير بالتتويج ببطولة الدوري توجيه السباب للنادي الأهلي»، مضيفا: «ما فعله شيكابالا، خلال الإحتفال بتسليم درع الدوري للزمالك، فعله حسام عاشور ورمضان صبحي من قبل، عندما كانا يلعبان في صفوف الأهلي، ولم يتم توقيع أي عقوبة عليهما، وفعله أيضًا محمود كهربا، مع محمد فضل، عضو اتحاد الكرة السابق، العام الماضي، ولم يتم عقابه بالإيقاف 8 أشهر».

وتابع: «هل كان يجرؤ أحمد مجاهد أن يفعل ذلك مع الزمالك؟ أقسم بالله ما كان قعد على الكرسي يوم واحد، وهنا لازم أشكر مجلس إدارة النادي الأهلي، الذي يعرف دائمًا أن يحافظ على حقوق ناديه».

وواصل: «تعجبت من تعبيرات وجه أحمد مجاهد، أثناء تسليم درع الدوري للزمالك، كإنه كان عايز يقول للأهلي (انا زعلان أهو، وهبوظلكم الاحتفالية عليهم)».

المصرى اليوم

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