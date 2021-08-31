مختار محمود يكتب: «سيجار الماركسية والتمرد» يجيب عن الأسئلة الشائكة فى حياة لطفى الخولى

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قبل أيام حلت الذكرى الثانية والتسعون لميلاد واحد من أكابر الكتاب والمثقفين المصريين وهو لطفى الخولى، الذى أبصر النور بمدينة طنطا فى محافظة الغربية فى الثامن والعشرين من أغسطس العام 1928، وغيَّبه الموت فى الخامس من فبراير العام 1999.

تخرّج «الخولى» فى كلّية الحقوق بجامعة القاهرة فى العام 1949، ومارس المحاماة فور تخرجه، وعمل منذ العام 1961 بجريدة الأهرام، وأنشأ عموده «الرأى السياسى»، وأصبح رئيسًا لتحرير مجلة «الطليعة» العام 1965، كما أشرف على صفحة «الفكر العربى» بجريدة «الأهرام» العام 1986.

عاش «الخولى» واحدًا وسبعين عامًا.. أنفق نحو 5 عقود منها فى الكتابة والإبداع والنضال والمواقف المثيرة للجدل، وتخللها بطبيعة الحال السجن أيضًا، باعتباره من لزوم ما يلزم فى هذه المرحلة من تاريخ مصر!.

ورغم الرحيل البعيد نسبيًا، إلا أن أحدًا لم يهتم بدراسة السيرة الذاتية للطفى الخولى على نحو ما فعلت الكاتبة الصحفية زينب عبدالرزاق فى كتابها: «لطفى الخولى.. سيجار الماركسية والتمرد 1928-1999»، الصادر حديثًا عن دار أروقة للدراسات والترجمة والنشر.

الكتاب يضم شهادات «الخولى» عن العصر والسياسة ودهاليزها والأدب والفن والسينما والمسرح والحب والأسرة، وعن أفكاره ورؤاه وتصوراته فى السياسة والأدب والحياة، وعن القضية الفلسطينية ومستقبلها، وعبدالناصر والسادات وقضية مصطفى أمين وهيكل، ومخابرات صلاح نصر، وكذلك رأيه عن إعلان كوبنهاجن والعاصفة التى أثارها ضده، وغيرها.

تنحاز الكاتبة إلى «لطفى الخولى» انحيازًا كاملاً بطبيعة الحال؛ حيث تقدمه عبر صفحات الكتاب باعتباره المفكر والسياسى والمحامى والثورجى والكاتب والمسرحى المتألق، وتنظر إليه بوصفه صاحب الشخصية الدولية والمحلية الفاعلة والمؤثرة، وصاحب المواقف السياسية، وصديق الرؤساء، والمدافع عن الحرية، والمثقف اليسارى الذى لا يعرف التعصب الفكرى، والمؤمن بالرأى والرأى الآخر.

ووسط ذلك كله.. ينوِّه الكتاب بأن لطفى الخولى هو الباحث باستمرار عن الجديد فى السياسة والأدب والثقافة، وهو محامى العمال المدافع عنهم بكل إخلاص، حتى إنّ عمال الاتحاد العام لنقابات عمال الأحذية، كما ذكر الكتاب، أقاموا حفلة على نفقتهم الخاصة على مسرح الأزبكية؛ احتفالا بخروجه من السجن فى نهاية خمسينيات القرن الماضى، وبعودته للكفاح من أجلهم!.

زينب عبدالرزاق

ولكن.. لماذا سِفرٌ كبير الآن عن لطفى الخولى بعد رحيله منذ 21 عامًا؟ تجيب «عبدالرازق» فى مقدمة كتابها عن هذا التساؤل قائلة: «أعتقد أنّ لطفى الخولى يستحق إعادة اكتشافه، وبصفة خاصة للجيل الجديد من الشباب الذين لم يُعاصروا الأحداث التى كانت بمثابة مسرح الواقع، الذى انطلق منه وعبـّر عنه، سواء فى كتاباته السياسية، أو فى إبداعه الأدبى»، مُردفة: «حياة المفكر لطفى الخولى حافلة بمادة درامية، تصلح لعمل إبداعى سينمائى أو تليفزيونى، سواء فيما يتعلق بقصة الحب الفريدة والنادرة التى جمعت بينه وبين السيدة زوجته ليليان أرقش التى ناصرته ووقفت إلى جواره فى كل الصعوبات التى واجهته بالاعتقال أوبالتضييق عليه فى عمله الصحفى».. يُذكر أن السيدة ليليان رحلت فى 23 مارس الماضى.

فى هذا السياق، أفرد الكتاب لجانب من تلك الرسائل المتبادلة بين «الخولى»، عندما كان سجينًا فى معتقل الفيوم، وبين زوجته، وهى رسائل تبدو شديدة الصدق والواقعية ومُفعمة بالحب، وتحمل قدرًا هائلاً من المعانى الإنسانية الرائعة، كما تكشف فى الوقت ذاته جانبًا مهمًا فى حياة وشخصية لطفى الخولى.

يعرج الكتاب فى موضع آخر إلى علاقة لطفى الخولى التى تراوحت بين الشد والجذب مع الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ثم مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وهى علاقة دار فيها الصراع النفسى غير المنظور بين طرف أول يـُـمثل قمة سلطة الحكم وهو الرئيس، والطرف الثانى يـُـمثل ضمير المثقف والأديب، وكان الصراع حول من يكسب جولة الاقتناع برأى الآخر، ومثل هذا النوع من العلاقة صار معدومًا فى السنوات الأخيرة؛ لأسباب عديدة.

هل كان لطفى الخولى يساريًا ولماذا شكك الماركسيون فى ماركسيته؟ تجيب الكاتبة عن هذا السؤال قائلة: «فى حياة الخولى، شـدّتنى زاوية ثانية هى أنه مُـصنف ضمن تيار اليسار المصرى ومع ذلك شكك معظم الماركسيين فى ماركسيته؛ بسبب علاقته الوطيدة بالكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، ممثل السلطة الناصرية، التى تنازلت عن مبادئ الاشتراكية العلمية إلى شعار الاشتراكية العربية». أفاض الكتاب فى الحديث عن التاريخ النضالى للطفى الخولى، فيكشف أنه خاض عشرات المعارك السياسية فى كل العهود، ودخل السجن فى الحقبة الملكية وفى عهد الجمهورية بعد يوليو 1952 اثنتى عشرة مرة، وتم تحديد إقامته فى العديد من المرات، كما أنه لم يُهادن أى حاكم فى موقف يتطلب كلمة الحق، ودافع دائمـًا عن آرائه ومعتقداته بكل قوة، وظل صاحب الفكر الاشتراكى، ولم ينحنِ لأحد، ولم يكن أبدًا مثل الذين يخافون المواجهة.

كيف تعامل لطفى الخولى مع القضية الفلسطينية وغيرها من قضايا الشأن الخارجى؟ يجيب الكتاب بكل وضوح: «لم يكتفِ الخولى بدور الكاتب والمفكر المُـدافع عن القضية الفلسطينية، بل كان له دور فاعل فى النضال من أجلها، كما أسهم بالكتابة عن تحرير الجزائر واليمن، ومغزى ذلك أنه تفاعل مع حركات التحرر الوطنى، وكان أمينــًـا للجنة الوطنية لدعم الانتفاضة الفلسطينية، وعضوًا بارزًا فى وفد مصر بمؤتمر مدريد للسلام».

إذن لما كان لطفى الخولى مثيرًا للجدل والعواصف والغضب؟ يجيب الكتاب قائلاً: «كان الخولى من أشد المعارضين لاتفاقية كامب ديفيد، وكان من مستشارى الرئيس الفلسطينى ياسر عرفات، وانضمَّ إلى الوفد المصرى المشارك فى عملية السلام بعد مناقشات طويلة مع الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، والأمين العام الأسبق للجامعة العربية عمرو موسى، ثم شارك فى إعلان كوبنهاجن، وهو الموقف الذى أثار حالة غير مسبوقة من الغضب ضده، وأدخله فى معارك عاصفة مع خصومه السياسيين الذين لم يرحموه وتعاقبوا عليه سبَّا وقذفًا وتجريحًا، وهذا سمتُ المثقفين إذا دبَّ بينهم الخلاف والاختلاف.

بعيدًا عن النضال المحلى والعربى..هل كان لطفى الخولى كاتبًا مبدعًا؟ يقول الكتاب: فى مجال الكتابة.. تنقل الخولى بين الفكر والصحافة وبين الإبداع، فكتب سيناريو فيلم القاهرة 30 المأخوذ عن رواية نجيب محفوظ: القاهرة الجديدة، فضلاً عن فيلمه الأهم: «العصفور»، وكتب مسرحيات: «القضية»، و«قهوة المماليك»، و«الأرانب»، كما كتب مجموعة قصصية بعنوان: «المجانين لا يركبون القطار».

كما ألف «الخولى» حزمة من الكتب السياسية المهمة، مثل: «الميثاق الوطنى: قضية للمناقشة»، «الهزيمة فى العالم الثالث»، «أربع ورقات من الملف العربى»، و«أيديولوجية السادات والحزب اليسارى المصرى».

كما حصل «الخولى» على عديد الجوائز المهمة، منها: جائزة الدولة التقديرية فى الآداب من المجلس الأعلى للثقافة، سنة 1993؛ تتويجًا على مسيرة حافلة من الكتابة والإبداع.

ولأنَّ الكاتبة تدرك أنها تؤرخ لشخصية جدلية بامتياز، فإنها حرصت على أن توضح هذه الإشكالية بقولها: «أعلم أن البعض يتفق، والبعض الآخر يختلف مع لطفى الخولى، فكريـًـا أو سياسيـًا، ولكن الجميع- كما أعتقد - متفقون على أنه لم يتعامل مع أحد بمنطق الصغار، فقد كان دائمًـا كبيرًا وجسورًا فى تصرفاته وكلماته وعلمه».