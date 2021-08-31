بايدن يعلن انتهاء الحرب في أفغانستان.. ويشيد بأكبر عملية إجلاء في تاريخ أمريكا

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أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في ساعة متأخرة اليوم الاثنين، انتهاء الحرب الأمريكية في أفغانستان بعد انسحاب آخر جندي للولايات المتحدة من مطار كابول.

وبذلك يعلن الرئيس الأمريكي طي صفحة 20 عاما من الحرب مع حركة طالبان وتنظيم القاعدة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 على أمريكا.

وقال بايدن صادر بعد ساعات من إتمام الجيش الأمريكي انسحابه من أفغانستان: «خلال 17 يوما تمكنت قواتنا من تنفيذ أكبر عملية إجلاء شهدها التاريخ الأمريكي، قواتنا نفذت عمليات الإجلاء بشجاعة وحرفية وعزم لا مثيل لها».

وأضاف الرئيس الأمريكي: «الآن وجودنا العسكري على مدى 20 عاما في أفغانستان قد انتهى»، مؤكدا أن العالم سيحمل حركة طالبان مسؤولية تعهدها بتوفير ممر آمن لمن يريدون مغادرة أفغانستان.

وأشار إلى أنه طلب من وزير الخارجية قيادة التنسيق مع الشركاء الدوليين، لضمان ممر آمن لمن يريدون مغادرة أفغانستان.

واختتم الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيوجه كلمة للشعب الأمريكي بشأن الانسحاب بعد ظهر الثلاثاء، ليشرح أسباب عدم تمديد بقاء القوات في أفغانستان.