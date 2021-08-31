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عمر السعيد: «نفسي أرجع .. واستفدت كتير من الإعارة»

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عمر السعيد: «نفسي أرجع الزمالك.. واستفدت كتير من الإعارة» عمر السعيد: «نفسي أرجع .. واستفدت كتير من الإعارة»

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أكد عمر السعيد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، أنه لم يتحدث معه أي من مسؤولي القلعة البيضاء بشأن عودته للفريق الأبيض بعد إنتهاء إعارته مع نادي الجونة.

وانتهت إعارة عمر السعيد، مع نادي الجونة، بنهاية الموسم المنقضي، وظهر اللاعب بمستوى مميز مع الفريق الساحلي خلال فترة الإعارة، حيث لعب مع الفريق 23 مباراة، أحرز خلالها 11 هدفًا.

وقال عمر السعيد، في تصريحات تلفزيونية: «لم يتواصل معي أي من مسؤولي الزمالك، بشأن عودتي للفريق في الموسم المقبل»، مضيفًا :«نفسي أرجع الزمالك، وسأبذل قصارى جهدي في التدريبات من أجل التواجد في التشكيل الأساسي مع الفريق».

وأضاف: «علاقتي قوية مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الابيض»، مضيفًا :«رحلت عن الفريق في يناير الماضي من أجل المشاركة بشكل أساسي، خاصة أنني كنت بعيدًا عن حسابات البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني السابق للفريق، واستفدت كثيرًا من تدربة الإعارة».

وأوضح: «إذا لم أعود للزمالك، ستكون الأولوية لنادي الجونة للبقاء معه في الموسم المقبل».

المصرى اليوم

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