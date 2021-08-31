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سد النهضة .. السودان يبعث رسالة إلى ويكشف عن فحواها

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سد النهضة .. السودان يبعث رسالة إلى روسيا ويكشف عن فحواها سد النهضة .. السودان يبعث رسالة إلى ويكشف عن فحواها

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قبيل الاجتماعات المرتقبة مع ، جددت السودانية التأكيد على أن المفاوضات حول سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود بسبب التعنت الإثيوبي، وفقا لصحيفة «سودان تربيون».

وينتظر أن تنعقد الدورة التاسعة للجنة التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية السودانية والروسية في موسكو خلال شهر سبتمبر المقبل.

وبعث وكيل وزارة الخارجية السودانية، محمد شريف عبدالله، رسالة خطية إلى نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف.

وجاء في الرسالة أن «المفاوضات الثلاثية بين الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا وصلت إلى طريق مسدود بسبب تعنت الأخيرة».

وتحدث المسؤول السوداني عن تفعيل المقترح المقدم من بلاده والذي أيدته ، بتشكيل وساطة رباعية تقودها الكونغو بصفتها رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي وبمشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي وأمريكا.

المصرى اليوم

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