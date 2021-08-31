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قبيل الاجتماعات المرتقبة مع روسيا، جددت الحكومة السودانية التأكيد على أن المفاوضات حول سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود بسبب التعنت الإثيوبي، وفقا لصحيفة «سودان تربيون».

وينتظر أن تنعقد الدورة التاسعة للجنة التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية السودانية والروسية في موسكو خلال شهر سبتمبر المقبل.

وبعث وكيل وزارة الخارجية السودانية، محمد شريف عبدالله، رسالة خطية إلى نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف.

وجاء في الرسالة أن «المفاوضات الثلاثية بين الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا وصلت إلى طريق مسدود بسبب تعنت الأخيرة».

وتحدث المسؤول السوداني عن تفعيل المقترح المقدم من بلاده والذي أيدته مصر، بتشكيل وساطة رباعية تقودها الكونغو بصفتها رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي وبمشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي وأمريكا.