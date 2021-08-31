محمد عبد المنصف يعلن الرحيل عن دجلة: «أسعى لاستكمال أرقامي القياسية»

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قال محمد عبدالمنصف، حارس مرمى وادي دجلة، إنه من الصعب أن يستمر مع ناديه في دوري الدرجة الأولى بعد 25 سنة قضاها في الممتاز.

وأضاف محمد عبدالمنصف، في تصريحات تليفزيونية: «احترم تعاقداتي ولكنني أخبرت ماجد سامي، مالك وادي دجلة، بعدم قدرتي على اللعب بدوري الدرجة الأولى، وأهدف للعودة للمنتخب من جديد».

وتابع: «أسعى لاستكمال أرقامي القياسية في الدوري الممتاز، خاصة وأنه يتبقى لي عدة مباريات لأكون اللاعب الأكثر مشاركة بالدوري المصري».

وأكمل: «أمتلك 4 عروض رسمية بينها ناديين شعبيين وسأحسم الأمر في الوقت المناسب، الموسم المقبل سيكون رقم 26 لي في الدوري، وهذا رقم قياسي على مستوى العالم».

وأردف: «لقد شاركت في 451 مباراة خلال 25 موسم، وهدفي هو كسر الرقم القياسي المسجل باسم فرانشيسكو توتي، الذي خاض 25 موسم مع ناديه، روما الإيطالي».

وأتم: «لازلت أخضع للتعليم والتطوير حتى الآن، والدليل تجربتي مع تاكيس قبل رحيله عن وادي دجلة».