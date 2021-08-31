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طاهر أبو زيد: موسيماني مدرب ناجح.. وغياب شريف تسبب في خسارة الأهلي الدوري

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طاهر أبو زيد: موسيماني مدرب ناجح.. وغياب شريف تسبب في خسارة الأهلي الدوري طاهر أبو زيد: موسيماني مدرب ناجح.. وغياب شريف تسبب في خسارة الأهلي الدوري

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أشاد طاهر أبوزيد، وزير الشباب والرياضة الأسبق، بالجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال طاهر أبوزيد، في تصريحات تلفزيونية :«موسيماني، نجح مع الأهلي بدرجة جيد جدًا، يُحسب له النجاح مع الفريق الأحمر هذا الموسم، هناك مباريات فقد فيها أهم اللاعبين في الفريق، ولكنه دائمًا كان يجد البديل المناسب».

وأضاف :«يُعجبني في موسيماني، هدوءه وبساطته، فهو مدرب متواضع وغلبان، ولكنه شاطر وذكي، ويجيد إدارة المباريات كما ينبغي».

وأشار :«غياب محمد شريف عن الأهلي في الأسابيع الأخيرة للدوري، تسبب في خسارة الفريق الأحمر لقب بطولة الدوري».

وأوضح :«أفشة ومحمد الشناوي ومحمد شريف، هم الأفضل في الأهلي هذا الموسم، حيث كانوا لهم دورًا كبيرًا في فوز الفريق الأحمر بالعديد من البطولات هذا الموسم مع بقي اللاعبين».

المصرى اليوم

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