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العريش تحتفل بزواج عروسين من ذوي الاحتياجات الخاصة (صور)

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العريش تحتفل بزواج عروسين من ذوي الاحتياجات الخاصة (صور) العريش تحتفل بزواج عروسين من ذوي الاحتياجات الخاصة (صور)

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احتفلت مدينة العريش بزواج عروسين من ذوي الاحتياجات الخاصة «قصار القامة»، في إحدى قاعات الأفراح وسط المدينة، بحضور عدد من الشخصيات العامة وأعضاء الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.

بدأت مراسم زواج حسين الأزعر وأسماء البيك بجلسة تصوير بإحدى القري السياحية الشهيرة بمدينة العريش، أعقبتها زفه سيناوية للعروسين بمشاركه عدد من الأحزاب السياسية والشخصيات العامة.

وفي حفل بهيج بقاعة أفراح في وسط مدينة العريش، أتم العروسان حفل زفافهما بحضور الأهل والأصدقاء والأحباب، لينتقل بعدها الزوجان إلى منزل الزوجية.

حفل زفاف عروسين من ذوي الاحتياجات الخاصة بالعريش
حفل زفاف عروسين من ذوي الاحتياجات الخاصة بالعريش
حفل زفاف عروسين من ذوي الاحتياجات الخاصة بالعريش
حفل زفاف عروسين من ذوي الاحتياجات الخاصة بالعريش
حفل زفاف عروسين من ذوي الاحتياجات الخاصة بالعريش
حفل زفاف عروسين من ذوي الاحتياجات الخاصة بالعريش
حفل زفاف عروسين من ذوي الاحتياجات الخاصة بالعريش
حفل زفاف عروسين من ذوي الاحتياجات الخاصة بالعريش

المصرى اليوم

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