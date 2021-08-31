محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد زوجته

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احتفل الفنان محمد رمضان، بعيد ميلاد زوجته نسرين، ونشر صورة جمعتهما مع ابنتهما، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام».

وعلق محمد رمضان، على الصورة التي نشرها: «٣٠ أغسطس ميلاد أغلى الناس حبيبتي ومراتي وأم أولادي.. كل سنة وأنتي معايا».

كان محمد رمضان حذف إعلان حفله المقبل بالعلمين الجديدة في منطقة الساحل الشمالي، الذي كان من المقرر أن يقام يوم الخميس الذي يوافق 2 سبتمبر المقبل، دون أن يوضح أو يذكر شيئًا عن سبب حذفه الإعلان، مما يطرح تساؤلا: «هل تم إلغاء الحفل؟».

وكان رمضان أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا في الساحل الشمالي، وحقق الحفل نجاحًا كبيرًا، وتصدر بعدها قائمة الأعلى بحثًا على محرك البحث جوجل، وأصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي.