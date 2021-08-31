بعد قرار إيقافها.. مي حلمي تظهر من جديد على السوشيال ميديا (صورة)

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ظهرت الإعلامية مي حلمي من جديد على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قرار إيقافها والتحقيق معها من القناة التي تعمل بها وسفرها لدبي، متجاهلة ما حدث لها بعد أزمتها مع نجم الزمالك السابق أحمد صالح.

ونشرت مي حلمي صورة لها تجمعها مع أصدقائها نشرتها عبر خاصية «الاستوري» بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وكتبت على الصورة: «مفيش أحلى من الصحاب».

مي حلمي عبر إنستجرام

يذكر أن مي حلمي تعرضت لهجوم كبير من الجمهور وانتقادات بعد أزمتها لسوء طريقتها في الحوار مع لاعب نادي الزمالك الأسبق في حلقة برنامجها الحكم الذي يذاع على قناة الحدث اليوم.