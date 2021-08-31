أخبار عاجلة

صندوق مكافحة الإدمان يواصل تنفيذ برامج التوعية بأضرار المخدرات في قرى حياة كريمة -
«حماس» عن هروب 6 أسرى من سجون الاحتلال: نقلة نوعية في المقاومة -
«مشكلة جامدة».. أغنية جديدة للراحل كريم شقيق رامي صبري -
راحة سلبية 24 ساعة لسلة سيدات الزمالك -
أول رد فعل من حسام حسن على ترشيحه لتدريب منتخب مصر -
مران الزمالك.. سلبية مسحة الفريق -
ليبيا.. محادثات قبلية لتسليم رفات "القذافي" -
بقلب الرياض.. "إتقان العقارية" تطرح "برج طريق الملك فهد" كفرصة استثمارية تجارية مكتبية -
وكالة: انقلابيو غينيا يعلنون إعادة فتح المطارات واستئناف الرحلات التجارية والإنسانية -
السيسي يوجه بتكثيف حملات التوعية للمزارعين لترشيد استخدام المياه ومضاعفة الإنتاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«لفظت أنفاسها الأخيرة في 13 دقيقة».. تفاصيل وفاة الطفلة رنا لاعبة الجودو أثناء التمارين

Print
«لفظت أنفاسها الأخيرة في 13 دقيقة».. تفاصيل وفاة الطفلة رنا لاعبة الجودو أثناء التمارين «لفظت أنفاسها الأخيرة في 13 دقيقة».. تفاصيل وفاة الطفلة رنا لاعبة الجودو أثناء التمارين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمد خميس، المدير التنفيذي لنادي الحوار، تفاصيل وفاة الطفلة لاعبة الجودو بالنادي أثناء آداء التمارين.

قال خميس خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج «من » الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة «CBC»، إن الطالبة رنا وائل حسين الغندور تلعب الجودو في النادي وهي من أبطال اللعبة، وتوفت بسبب توقف في عضلة القلب وليس كما يتداول البعض أن السبب ابتلاع اللسان، مشيرًا إلى أنه تم إجراء إنعاش رئوي لها ولكن باء بالفشل.

تابع أن الحادث استغرق 13 دقيقة تقريبًا في النادي وحدثت الواقعة حين تحدث المدرب مع اللاعبة بعد فترة الراحة وطلب منها الانضمام إلى اللعب وهي كانت جالسة وحين نهضت سقطت للأمام وعلى الفور تدخلت وحدة الإسعاف المجهزة، مشيرًا إلى أن الوحدة مجهزة بأجهزة أكسجين وإنعاش القلب بمسعفين معتمدين وذوي خبرة.

لفت خميس إلى أن الطفلة استعادت أنفاسها مرتين وتم نقلها إلى المستشفى ولكن بعد الوصول إلى المستشفى وهي قريبة من النادي بقرابة 500 متر، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ولكن كان قضاء الله نافذ، مشددًا على أن النادي به سيارة إسعاف ووحدة إسعاف مجهزة وهو أمر واضح من جانب والد الطفلة الذي رأى أن النادي قام بدوره في محاولة إنقاذ رنا.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لقوافل العمل الخيري لصندوق تحيا مصر بالبحر الأحمر

انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لقوافل العمل الخيري لصندوق تحيا مصر بالبحر الأحمر

حزب مصر الحديثة بالشرقية يطلق مبادرة لزراعة الأشجار في منيا القمح

حزب مصر الحديثة بالشرقية يطلق مبادرة لزراعة الأشجار في منيا القمح

أول رد فعل من حسام حسن على ترشيحه لتدريب منتخب مصر

أول رد فعل من حسام حسن على ترشيحه لتدريب منتخب مصر

هيثم فاروق: «خسارة إضاعة تغريدة في التعليق على أداء منتخب مصر»

هيثم فاروق: «خسارة إضاعة تغريدة في التعليق على أداء منتخب مصر»