وزير الأوقاف يستقبل السفير السوداني بالقاهرة لبحث أوجه التعاون

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استقبل د.محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، السفير محمد إلياس، سفير جمهورية السودان الشقيقة بالقاهرة، والدكتور مرتضى عثمان المستشار الثقافي لسفارة جمهورية السودان بالقاهرة، وذلك لإنهاء الترتيبات لاستقبال نخبة من الأئمة السودانيين والواعظات السودانيات بإجمالي ( 21 ) إمامًا وواعظة .

ومن المقرر أن يحضر الدورة التدريبية الثانية المشتركة الأئمة السودانيين والواعظات السودانيات، مع نخبة من زملائهم الأئمة والواعظات المصريين، في قضايا تجديد الخطاب الديني وفقه المواطنة وأسس العيش المشترك وتفكيك وتفنيد الفكر المتطرف، وذلك بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، حيث تنطلق الدورة يوم السبت الموافق 11/ 9/ 2021م .

وتستمر الدورة المشتركة لمدة عشرة أيام، وسيتم عقد عدد من اللقاءات والفعاليات الهامة والمشتركة خلال هذه الدورة، كما تم الترتيب لقافلة أئمة وواعظات الأوقاف لدولة السودان الشقيق في شهر أكتوبر المقبل.

وقد أهدى وزير الأوقاف إلى السفير السودانى نسخًا من أحدث مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف التي تسعى إلى نشر صحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف، وهو ما حاز ثناء وإعجاب وإشادة السفير بهذه الإصدارات، وبجهود وزارة الأوقاف المصرية سواء في مجال الدعوة أم في مجال الوقف وتنميته وحسن استثماره.