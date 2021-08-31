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: أنهينا 75% من الصفقات الصيفية.. وكارتيرون لا يفكر في الرحيل

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الزمالك: أنهينا 75% من الصفقات الصيفية.. وكارتيرون لا يفكر في الرحيل : أنهينا 75% من الصفقات الصيفية.. وكارتيرون لا يفكر في الرحيل

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أكد حسام المندوه، عضو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي ، أنه تم حسم بعض الصفقات لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وكان الزمالك أعلن يوم الإثنين، عن التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد، جناح النادي المصري البورسعيدي، لمدة 3 سنوات في صفقة إنتقال لاعب حر.

وقال حسام المندوه، في تصريحات تلفزيونية: «أنهينا 75 % من صفقات الموسم الجديد، وذلك بناء على احتياجات الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريفق الأبيض»، مضيفًا :«سيتم الإعلان عن الصفقات تباعًا خلال الفترة المقبلة».

وأضاف: «سيتم أيضًا خلال الأيام المقبلة الإعلام بشكل نهائي عن اللاعبين الراحلين عن الفريق والعائدين من الإعارة».

وأشار: «كارتيرون، يشعر براحة كبيرة داخل نادي الزمالك، ولا يفكر في الرحيل عن النادي الأبيض»، مؤكدًا :«المدرب الفرنسي يرغب في الاستمرار لأطول فترة ممكنة مع القلعة البيضاء».

وعن قرار اتحاد الكرة بتأجيل قرعة الدوري، قال :«مجلس الإدارة سيجتمع مساء الثلاثاء، وسيتم مناقشة عدد من الملفات الهامة،على رأسها أزمة إيقاف شيكابالا، وتأجيل قرعة الدوري».

المصرى اليوم

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