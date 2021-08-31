بعد تحرير طفل المحلة.. الداخلية: قادرون على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطنين

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية تحرير الطفل زياد البحيري المختطف من والدته في المحلة الكبرى بعد تحديد الجناة ومداهمتهم، مشددة على أن الشرطة المصرية قادرة على ردع كل من من تسول له نفسه المساس بأمن وطمأنينة المواطنين.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان، منذ قليل، أنه «في ضربة أمنية جديدة تؤكد مدى قدرة أجهزة وزارة الداخلية على تحقيق الأمن للمواطنين وفرض هيبة القانون وبث الطمأنينة بين المواطنين، نجحت الأجهزة الأمنية من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة وتتبع خط سير الجناه وفحص كافة الملابسات المحيطة بالواقعة التي تناولتها مواقع التواصل الإجتماعى، في ضبط مرتكبى واقعة خطف طفل بالغربية وإعادته لأهليته سالما».

وأضاف البيان: «ويُعد سرعة كشف ملابسات الواقعة وضبط الجناه رسالة حاسمة بأن الشرطة المصرية قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وطمأنينة المواطنين».

كانت المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية استطاعت العثور على السيارة المستخدمة في واقعة اختطاف طفل من أحضان والدته في منطقة المحلة، والتي أثارت ضجة كبيرة.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يكشف تفاصيل واقعة اختطاف طفل من والدته داخل محل تجارى رصدته كاميرات المراقبة بالمنازل والمحال المحيطة بمكان وقوع الحادث.