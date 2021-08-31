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الداخلية تصدر بيانًا بشأن تحرير طفل المحلة المختطف زياد البحيري

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الداخلية تصدر بيانًا بشأن تحرير طفل المحلة المختطف زياد البحيري الداخلية تصدر بيانًا بشأن تحرير طفل المحلة المختطف زياد البحيري

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أعلنت وزارة الداخلية تحرير الطفل زياد البحيري المختطف من والدته في المحلة الكبرى بعد تحديد الجناة ومداهمتهم.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان، منذ قليل، أنه «في ضربة أمنية جديدة تؤكد مدى قدرة أجهزة وزارة الداخلية على تحقيق الأمن للمواطنين وفرض هيبة القانون وبث الطمأنينة بين المواطنين، نجحت الأجهزة الأمنية من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة وتتبع خط سير الجناه وفحص كافة الملابسات المحيطة بالواقعة التي تناولتها مواقع التواصل الإجتماعى، في ضبط مرتكبى واقعة خطف طفل بالغربية وإعادته لأهليته سالما».

وأضاف البيان: «ويُعد سرعة كشف ملابسات الواقعة وضبط الجناه رسالة حاسمة بأن الشرطة المصرية قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وطمأنينة المواطنين».

المصرى اليوم

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