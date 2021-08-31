"تعليم جازان" تحقق في صور مغايرة للواقع بمدرسة رمادة خلب

★ ★ ★ ★ ★

الصور لركن تحت الصيانة وتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي

علمت "سبق" أن إدارة التعليم بمنطقة جازان باشرت التحقيق في صور مغايرة، تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي، عن حالة مبنى إحدى المدارس التابعة لمكتب التعليم بالمسارحة والحرث.

وبيَّنت مصادر "سبق" أنه صدر توجيه بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق مع المتسببين في استخدام المبنى قبل استكمال أعمال الصيانة الخاصة. وحصلت "سبق" على صور للمدرسة من جوانب عدة، تُظهر الحقيقة؛ إذ كانت الصور الملتقَطة لركن خاضع للصيانة.