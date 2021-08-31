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وسط حراسة مشددة.. وصول مسؤول أمن أسامة بن لادن إلى أفغانستان

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اعتقلته باكستان في 2008 وأطلقت سراحه عام 2011 لعدم كفاية الأدلة

وسط حراسة مشددة.. وصول مسؤول أمن أسامة بن لادن إلى أفغانستان

نشرت وسائل إعلام، ومدونون بمواقع التواصل الاجتماعي، يوم الاثنين، مقطع ، يرصد عودة محمد أمين الحق، وهو عضو في تنظيم القاعدة، إلى مسقط رأسه في ولاية ننغرهار، جنوب شرق أفغانستان، وفق " اليوم".

وتفصيلاً، كان محمد أمين الحق مسؤول أمن زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن خلال فترة وجود الأخير في منطقة جبال تورا بورا شرق أفغانستان، واعتقلته باكستان عام 2008، ثم أطلقت سراحه عام 2011 لعدم كفاية الأدلة.

يُذكر أن التغييرات السريعة خلال الفترة الماضية في البلاد التي شهدت 20 عامًا من الحرب على الإرهاب بقيادة أمريكية أعادت بقوة احتمال عودة ظهور تنظيم القاعدة الذي هاجم الولايات المتحدة بضراوة في الحادي عشر من سبتمبر 2001.

وسط حراسة مشددة.. وصول مسؤول أمن أسامة بن لادن إلى أفغانستان

وسط حراسة مشددة.. وصول مسؤول أمن أسامة بن لادن إلى أفغانستان

وسط حراسة مشددة.. وصول مسؤول أمن أسامة بن لادن إلى أفغانستان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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