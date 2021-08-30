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أحمد موسى: مذيع أفغاني يقرأ النشرة وخلفه 8 مسلحين من طالبان.. «الله يكون في عونه»

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أحمد موسى: مذيع أفغاني يقرأ النشرة وخلفه 8 مسلحين من طالبان.. «الله يكون في عونه» أحمد موسى: مذيع أفغاني يقرأ النشرة وخلفه 8 مسلحين من طالبان.. «الله يكون في عونه»

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عرض الإعلامي أحمد موسى، لقارئ نشرة أفغاني يقرأ النشرة ويقف خلفه 8 مسلحين من طالبان مدججين بالسلاح.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنتو حاسيين بحال المذيع عامل إزاي، الخطأ قد يغرمه حياته، مردفًا «الله يكون في عونه».

ولفت أحمد موسى، إلى أن الحركة أجبرت المذيع على قراءة النشرة وهو يحاول استجماع كل تركيزه حتى يتمكن من قراءة البيان بالشكل الذي تريده الحركة. وتابع أن طالبان تريد عودة حياة الشعب الأفغاني إلى حياة ما قبل الكهف، حيث إنهم بادروا بإلغاء الموسيقى، تلاه إعلانهم منع التعليم المختلط في المدارس والجامعات.

وأضاف، أن حركة طالبان حظرت أصوات النساء في التليفزيون والراديو، موضحًا أن الحركة منعت اختلاط الرجال بالنساء في الوظائف الحكومية. وأكد، أن حركة طالبان طالبت السيدات بالتزام منازلهن لحين البت في قرار عودتهم لعملهم من عدمه.

المصرى اليوم

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