15 وفاة و1098 إصابة جديدة بكورونا

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جى بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 15 وفاة و1098 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10398 وفاة و796259 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 3.51 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة الإثنين.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 11628 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم، إلى المستشفيات 80 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 71 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 604 حالات.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 10 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 20 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 10 بالمئة.

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 18 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 25 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 10 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 11 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 13 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 11 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 1066 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 774233 حالة.

كما أشار إلى إجراء 31259 فحوص، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 9229396 فحصاً.