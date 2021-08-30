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سفير فنزويلا: الحوار الوطني أفضل وسيلة لترسيخ التعايش السلمي

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سفير فنزويلا: الحوار الوطني أفضل وسيلة لترسيخ التعايش السلمي سفير فنزويلا: الحوار الوطني أفضل وسيلة لترسيخ التعايش السلمي

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قال سفير فنزويلا في القاهرة، ويلمر بارينتوس، إن عملية الحوار الوطني بين الفنزويليين دون تدخلات خارجية هي أفضل وسيلة لترسيخ التعايش السلمي والديمقراطي، وضمان استقرار وازدهار الأمة، وكذلك إعادة التأكيد على استقلال وسيادة البلاد، جاء ذلك في ندوة نظمها مركز الحوار للدراسات السياسية تحت عنوان «جهود السلام من أجل فنزويلا»التى أدارها مسؤول المركز محمد طلعت.

وقدمت رئيسة وحدة دراسات أمريكا اللاتينية بالمركز إليان بطرس، ورقة عمل بعنوان” فنزويلا وجهود السلام، قدمت من خلالها رؤية عن دور القوى الدولية والاقليمية في التأثير على مسار المفاوضات، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الداخل الفنزويلي وتماسكه في ظل هذه الازمات التي تتعرض لها فنزويلا. وتطرق الحديث نحو السيناريوهات المتوقعة في هذه المفاوضات مع الإشارة إلى ان الانتخابات المحلية القادمة تمثل اختبار لتلك الجولات ومستقبلها.

وكانت قد عقدت مفاوضات بين الفنزويلية والمعارضة، بجهود مكسيكية نرويجية في مكسيكو سيتي بتاريخ 13 أغسطس الجاري، أفرزت توافقًا بين الجانبين بتوقيعها على وثيقة تفاهم شملت عديد النقاط من بينها، حقوق سياسية وضمانات انتخابيه للجميع، مع رفع التدابير القسرية واحترام دولة القانون، ونبذ العنف، بالإضافة إلى الحماية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفنزويلي.

المصرى اليوم

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