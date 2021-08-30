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الاتحاد السكندري يدخل صراع التعاقد مع عبدالله جمعة

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الاتحاد السكندري يدخل صراع التعاقد مع عبدالله جمعة الاتحاد السكندري يدخل صراع التعاقد مع عبدالله جمعة

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دخل نادي الاتحاد السكندري في صراع التعاقد مع عبدالله جمعة، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وعلمت «المصري اليوم» أن حسام حسن، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، طلب من محمد مصيلحي، رئيس زعيم الثغر التعاقد مع عبدالله جمعة، في الميركاتو الصيفي الجاري، حيث ينوي الاعتماد عليه في مركز في مركز الجناح الأيسر، لتعويض العجز الذي يعاني منه الفريق في هذا المركز.

وشهدت الساعات الماضية دخول محمد مصيلحي، في مفاوضات رسمية مع إدارة الزمالك من أجل الحصول على خدمات عبدالله جمعة، في الميركاتو الصيفي، وطلب مسؤولي القلعة البيضاء من رئيس زعيم الثغر تأجيل المفاوضات لحين معرفة القرار النهائي للفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني بشأن استمرار اللاعب مع الفريق في الموسم المقبل من عدمه.

وكان عبدالله جمعة، تلقى خلال الفترة الماضية عروضًا رسمية من أندية الدوري الممتاز على رأسها ناديي فاركو وبيراميدز.

المصرى اليوم

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