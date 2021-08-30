الزراعة : لا مواد سامة في الاغنام النافقة في الكرك

★ ★ ★ ★ ★

جى بي سي نيوز :- نفى مدير زراعة الكرك المهندس مصباح الطراونة، اليوم الاثنين، وجود مواد سامة في فحوصات أجريت في مختبرات وزارة الزراعة لأغنام نفقت في محافظة الكرك.

وأكد الطراونة في تصريحات صحفية عدم صحة إشاعة أن سبب نفوق 43 رأسا من الأغنام هو تسممها بمبيد حشري (اللانيت)، مشددا على أن تلك الإشاعة عارية عن الصحة، وأنه سيتم محاسبة الجهات التي ادعت ذلك.

وكان احد المواطنين من بلدة عينون جنوب مدينة الكرك قد فوجئ في ساعة متأخرة من مساء الجمعة بنفوق 43 رأسا من الأغنام التي يملكها دون معرفة السبب.