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اليمنية ‏تحذر من ارتكاب الحوثي جرائم نهب واستيلاء على الأموال العامة والخاصة

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الحكومة اليمنية ‏تحذر من ارتكاب الحوثي جرائم نهب واستيلاء على الأموال العامة والخاصة اليمنية ‏تحذر من ارتكاب الحوثي جرائم نهب واستيلاء على الأموال العامة والخاصة
"الإرياني" حذر المواطنين والأجانب من التعامل أو تقديم أي تسهيلات للميليشيا

الحكومة اليمنية ‏تحذر من ارتكاب الحوثي جرائم نهب واستيلاء على الأموال العامة والخاصة

واس- عدن: حذرت اليمنية من انتشار جرائم النهب والاستيلاء غير المشروع على الأموال العامة والخاصة من قِبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، وأشخاص وكيانات تابعة لها، لا يحملون أي صفة شرعية أو قانونية بهدف الاستيلاء والاستحواذ والتصرف بها بالمخالفة لأحكام دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة‏.

وتفصيلاً، حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ), بجميع المواطنين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات الخاصة أو أي جهة محلية أو إقليمية أو دولية من التعامل أو التعاون أو تقديم أي تسهيلات من أي نوع سواء بالبيع أو الشراء أو المشاركة في إدارة تلك الأموال والممتلكات أو بشراء أسهم، بكون ذلك من قبيل الاشتراك مع ميليشيا الحوثي فيما ترتكبه من جرائم سيعاقب مرتكبيها ولا تسقط بالتقادم‏ وفقًا للقانون.

وجدد الإرياني تشديد الحكومة اليمنية على بطلان الإجراءات والتصرفات التي قامت وتقوم بها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ومساءلة ومعاقبة كل من تورط أو شارك أو أسهم في تقديم المساعدة لها‏ في الاستيلاء على الأموال والممتلكات.

وأكد أن الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية لملاحقة مرتكبي تلك الجرائم أو من اشترك أو تماهي معها بأي شكل كان، جنائيًا وقضائيًا على كل الأصعدة محليًا ودوليًا ووضعهم كيانات وأفراد على القوائم السوداء المطلوبين داخليًا وخارجيًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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