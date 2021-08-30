انتهاء حملة الكشف المبكر المجاني عن هشاشة العظام في الأقصر

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انهت «حملة اطمن على عظامك» بمستشفى الكرنك الدولي ومستشفى طية التخصصى، والتي استمرت على مدار يومين، للكشف المبكر عن هشاشة العظام وتعزيز الوعي حول أسباب المرض وعوامل الخطورة المؤدية إلية وكيفية الوقاية منها، وسرعة علاجها، وكذلك تقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للعلاج والوقاية من المضاعفات أو الإصابة وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا بما يتماشى مع جهود الدولة في إطلاق المبادرات الصحية الرئاسية والكشف المبكر عن الأمراض لتحسين جودة الحياة والحفاظ على الصحة العامة للمصريين.

قام فريق متميز من إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بفرع الأقصر بتوعية المرضي عن مرض هشاشة العظام والإجابة على جميع استفساراتهم وتقديم المشورة لهم وهم: د/ بكري عبدالستار، د.امانى احمد، د.بولا عادل د.شذا شمروخ، د.نشوى كمال، د.ماكرينا القمص

كما ضمت الحملة فريق رضاء المنتفعين الذي قام بتوعية المواطنين عن منظومة التأمين الصحي الشامل والخدمات التي تقدمها الهيئة ودور إدارة رضاء المنتفعين في استقبال الاستفسارات والشكاوي.