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الصحة: مليار جرعة حجم إنتاج مصنع «فاكسيرا» في العام الواحد

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الصحة: مليار جرعة حجم إنتاج مصنع «فاكسيرا» في العام الواحد الصحة: مليار جرعة حجم إنتاج مصنع «فاكسيرا» في العام الواحد

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قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مجمع مصانع «فاكسيرا» بـ6 أكتوبر سيكون من أكبر مصانع اللقاحات في المنطقة ويعمل على تصنيع لقاح كورونا، بالإضافة إلى العديد من أنواع اللقاحات مثل لقاح الأنفلونزا، مضيفا أن الطاقة الانتاجية تصل لـ24 ألف عبوة في الساعة الواحدة أي 3 ملايين جرعة في اليوم الواحد، ومليار جرعة في العام.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» على التلفزيون المصري، أن المصنع سيقوم بإنتاج لقاح سينوفاك، ويعمل على الحصول على موافقات لإنتاج أنواع مختلفة من اللقاحات، ويحتوي المصنع على 8 معامل مركزية تضم أحدث الاجهزة لمراقبة جودة المنتج النهائي واختباره، مشيرًا إلى أن «فاكسيرا» مطابق لكل مواصفات منظمة الصحة العالمية.

ولفت إلى أن جميع اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا متوفرة الآن في ، معقبًا: «مفيش لقاح في العالم مصر ما قدرتش تجيبه».

المصرى اليوم

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