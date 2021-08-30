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الصحة : إصابات كورونا في ارتفاع مستمر.. وتغيير في البروتوكول العلاجي

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الصحة : إصابات كورونا في ارتفاع مستمر.. وتغيير في البروتوكول العلاجي الصحة : إصابات كورونا في ارتفاع مستمر.. وتغيير في البروتوكول العلاجي

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قالت الدكتورة نهي عاصم، مستشار وزيرة الصحة لشئون البحث العلمي، إن زيادة إصابات كورونا نتيجة عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.

وأضافت «عاصم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» المذاع على قناة «النهار»، أن اللجنة العلمية لمكافحة اجتمعت اليوم لعمل تعديل بروتوكول علاج كورونا.

في سياق آخر، قالت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، إنه تم عقد اجتماع للجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا وتم إعلان تفاصيل الاصدار الخامس من البروتوكول المصري لعلاج مصابي كورونا .

وأوضحت أنه تمت اضافة بعض الادوية وتم استبعاد ادوية أخرى لأنها لم تثبت كفاءة عالية وتم تغيير بعض جرعات الادوية في البروتوكول.

وتابعت عاصم: «تمت إضافة علاج مناعي عبارة عن أجسام مضادة تهاجم فيروس كورونا في مراحل معينة وهو عقار “مونوكرونال أنتي باديز”، وهو علاج فعال ولكن له موعد محدد لاستخدامه في الحالات المتوسطة التي لديها عوامل خطورة ويتم استخدامه باستشارة الطبيب الذي يقيم حالة المصاب».

المصرى اليوم

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