قائد القيادة المركزية: طالبان بذلت جهدا جيدا لتسهيل الانسحاب الأمريكي من أفغانستان

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قال قائد قائد القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الاثنين، إن طالبان بذلت جهدا جيدا لتأمين مطار كابول لتسهيل الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

قالت الولايات المتحدة اليوم الاثنين إنها استكملت انسحاب قواتها من أفغانستان بعد نحو 20 عاما من غزوها للبلاد في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 على أمريكا. وكان أكثر من 122 ألف شخص قد نُقلوا جوا من كابول منذ 14 أغسطس آب أي قبل يوم من استعادة طالبان السيطرة على البلاد.

وقال الجنرال فرانك ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية في إفادة صحفية بوزارة الدفاع (البنتاجون) إن آخر رحلة أقلت السفير الأمريكي في أفغانستان روس ويلسون.