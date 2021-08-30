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المستشفيات الخاصة ترحب بتشكيل لجنة أردنية ليبية لحل ملف ديون المستشفيات

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المستشفيات الخاصة ترحب بتشكيل لجنة أردنية ليبية لحل ملف ديون المستشفيات المستشفيات الخاصة ترحب بتشكيل لجنة أردنية ليبية لحل ملف ديون المستشفيات

جى بي سي نيوز :-رحبت جمعية المستشفيات الخاصة بالاتفاق الأردني الليبي على تشكيل لجنة وزارية مشتركة من الجانبين للوصول إلى حل ملف الديون المستحقة للمستشفيات الخاصة الأردنية على الليبية، ووضع إطار زمني للسداد.
وقالت الجمعية في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد لقاء رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مع رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة يعد خطوة إيجابية، والتي انتظرتها المستشفيات الخاصة طويلاً.
وأعرب رئيس الجمعية الدكتور فوزي الحموري عن أمله في أن تباشر اللجنة الأردنية الليبية المشتركة مهام عملها بأسرع وقت ممكن، والتعجيل في صرف مستحقات المستشفيات، مراعاة لما تواجهه من أعباء وضغوطات مالية كان من أسبابها تأخر تسديد ديونها المترتبة على الحكومة الليبية. وبلغت الديون المستحقة للمستشفيات الخاصة 150 مليون دولار، وفق الحموري، والذي أشار إلى انها تشمل أتعاب أطباء والتزامات تجاه مستودعات المعدات واللوازم الطبية، وتحصيلها يساعد بتحسين الأوضاع المالية لجميع هذه الجهات.

جي بي سي نيوز

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