أخبار عاجلة

ليبيا.. محادثات قبلية لتسليم رفات "القذافي" -
بقلب الرياض.. "إتقان العقارية" تطرح "برج طريق الملك فهد" كفرصة استثمارية تجارية مكتبية -
وكالة: انقلابيو غينيا يعلنون إعادة فتح المطارات واستئناف الرحلات التجارية والإنسانية -
السيسي يوجه بتكثيف حملات التوعية للمزارعين لترشيد استخدام المياه ومضاعفة الإنتاج -
«مياه سوهاج»: تحليل 24 ألف عينة مياه شرب شهريا للتأكد من مطابقتها للمواصفات -
الجيزة : تشميع سنتر دروس خصوصية في بولاق الدكرور -
البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 40.672 مليار دولار بنهاية أغسطس -
خالد يوسف في حوار جريء مع عمرو أديب الليلة -
مران الزمالك.. كارتيرون يعقد جلسة سريعة مع اللاعبين -
مران الزمالك.. فقرة بدنية وتأهيلية للاعبين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

حالة وفاة تغيب "الفرج".. والأخضر يواصل تحضيراته لموقعة فيتنام

Print
حالة وفاة تغيب "الفرج".. والأخضر يواصل تحضيراته لموقعة فيتنام حالة وفاة تغيب "الفرج".. والأخضر يواصل تحضيراته لموقعة فيتنام

حالة وفاة تغيب

سمح الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، لقائد الأخضر "سلمان الفرج" مغادرة المعسكر بسبب وفاة جدته. ‏

وواصل السعودي، تدريباته في معسكره الذي يُقام حاليًا في مدينة الرياض، تحضيرًا لمواجهة منتخب فيتنام يوم الخميس القادم ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملعب الأمير فيصل بن فهد" تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء بعدها تمرين التمرير ثم تمرين المربعات، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية.


من جهة أخرى، يواصل المنتخب السعودي تدريباته يوم غدٍ الثلاثاء عند الساعة السابعة والنصف مساءً على "ملعب الأمير فيصل بن فهد"، في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
صدق أو لا تصدق: البدري حصل على 2 مليون جنيه عن كل مباراة مع المنتخب

صدق أو لا تصدق: البدري حصل على 2 مليون جنيه عن كل مباراة مع المنتخب

عقب تعادل المصريين مع منتخب الجابون.. إقالة "حسام البدري" من تدريب المنتخب "المصري"

عقب تعادل المصريين مع منتخب الجابون.. إقالة "حسام البدري" من تدريب المنتخب "المصري"

شوبير يكشف خليفة البدري في المنتخب

شوبير يكشف خليفة البدري في المنتخب

فينجادا يقترب من تدريب المنتخب خلفًا لحسام البدري

فينجادا يقترب من تدريب المنتخب خلفًا لحسام البدري