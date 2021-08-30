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المصري يسعى للتعاقد مع نجم المقاولون

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المصري يسعى للتعاقد مع نجم المقاولون المصري يسعى للتعاقد مع نجم المقاولون

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يسعى مسؤولو النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، للتعاقد مع الكولومبي لويس إدواردو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولو النادي المصري دخلوا في مفاوضات مع إدارة المقاولون العرب، من أجل حسم التعاقد مع لويس إدواردو، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بناءً على طلب على ماهر، المدير الفني للفريق، والذي أشاد بإمكانيات اللاعب الفنية.

ويسعى مسؤولو النادي البورسعيدي، لاقناع إدارة المقاولون العرب، بالموافقة على بيع اللاعب الكولومبي، خلال الفترة الجارية، خاصة في ظل تمسك عماد النحاس، المدير الفني لذئاب الجبل باستمرار اللاعب مع الفريق في الموسم المقبل.

يُذكر أن المصري أعلن في الساعات الماضية تعاقده مع أحمد علاء، مدافع النادي الأهلي السابق، لمدة موسمين ليكون أول صفقات الفريق خلال الميركاتو الصيفي.

المصرى اليوم

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