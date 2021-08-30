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الكويت تتخذ إجراء جديدا بشأن المصريين الوافدين إليها

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الكويت تتخذ إجراء جديدا بشأن المصريين الوافدين إليها الكويت تتخذ إجراء جديدا بشأن المصريين الوافدين إليها

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قالت مصادر كويتية مطلعة إن الأجهزة العاملة في مطار الكويت الدولي، ستخاطب سلطات الطيران المدني في و4 دول أخرى هي سيرلانكا وبنجلاديش وباكستان ونيبال، لتحديد «كوتا» الأعداد المقترحة للقادمين إلى البلاد.

يأتي ذلك بعدما حددت أجهزة مطار الكويت الدولي «كوتا» بأعداد القادمين من الهند إلى الكويت، على خلفية موافقة مجلس الوزراء على رفع الطاقة الاستعابية للقادمين بالمطار إلى 10 آلاف راكب يوميا، وفقا لصحيفة القبس الكويتية.

وأوضحت المصادر أن النسبة المحددة لشركات الطيران المحلية والهندية المقترحة ستكون بواقع 760 راكبا قادما إلى البلاد في الأسبوع، منها 380 راكبا لشركات الطيران المحلية ومثلهم لشركات الطيران الهندية.

وأشارت إلى أن سلطات المطار بانتظار موافقة الجانب الهندي على الأعداد المقترحة، تمهيدا لجدولة وانطلاق الرحلات الجوية المباشرة بين الطرفين.

المصرى اليوم

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