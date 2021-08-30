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«كونتافيت» تفوز بلقب كليفلاند للتنس

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«كونتافيت» تفوز بلقب كليفلاند للتنس «كونتافيت» تفوز بلقب كليفلاند للتنس

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توجت الإستونية أنيت كونتافيت بلقب بطولة كليفلاند لتنس السيدات، بفوزها فى النهائى، على الرومانية إرينا كاميليا بيجو بنتيجة 7-6 و6-4.

ودخلت كونتافيت المصنفة 30 على العالم، البطولة بعد خسارتها 4 مرات متتالية، لكنها حققت 5 انتصارات فى غضون 6 أيام، لتحصد لقب بطولة كليفلاند.

ونالت اللاعبة الإستونية ثانى لقب فى مسيرتها ببطولات الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات بعد لقب بطولة هولندا المفتوحة فى 2017.

وقالت أنيت كونتافيت: «كان هذا العام صعبا لذا أستمتع بنفسى حقا، بالتأكيد من المذهل حصد لقب بعد فترة غياب طويلة لكن الشىء الأهم بالنسبة لى هو الحصول على المزيد من الثقة داخل الملعب».

وأضافت «الاستقبال الذى تلقيناه كان دافئا، شعرت بأننى فى وطنى».

وفى ذات السياق، فاز البيلاروسى إليا إيفاشكا، المصنف الـ63 عالميا بين لاعبى التنس المحترفين، على السويدى مايكل إيمر (90)، فى نهائى بطولة ونستون سالم ذات الـ250 نقطة، ليتوج بأول لقب فى مسيرته وليصبح أول بيلاروسى يفوز ببطولة فردية منذ 18 عاما.

وبسهولة، حسم إيفاشكا (27 عاما) المباراة النهائية لصالحه بنتيجة (6-0) و(6-2)، ليظفر باللقب ويصبح أول بيلاروسى يتوج ببطولة فردية، منذ أن حقق مواطنه ماكس ميرنى لقب فردى فى عام 2003 بروتردام.

من جانبه، كان إيمر (22 عاما) أول سويدى يبلغ نهائى بطولة تنس منذ 10 سنوات، بعد مواطنه روبن سودرلنج الذى بلغ نهائى بطولة السويد المفتوحة فى عام 2011 وتوج بها.

المصرى اليوم

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