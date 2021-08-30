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«اختاروا على هذا الأساس».. التعليم العالي توجه نصيحة للطلاب بشأن تنسيق الكليات

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«اختاروا على هذا الأساس».. التعليم العالي توجه نصيحة للطلاب بشأن تنسيق الكليات «اختاروا على هذا الأساس».. التعليم العالي توجه نصيحة للطلاب بشأن تنسيق الكليات

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قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الوزارة تسعى لتوجيه الطلاب إلى الكليات العملية لخدمة المجتمع، مشيرا إلى أن مصطلح كليات القمة ليس موجودا على مستوى العالم، وإنما هو ثقافة مصرية.

وأشار «عبدالغفار»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الإثنين، إلى أن هناك طلاب التحقوا بكليات الطب والهندسة بدعوى أنها كليات قمة وبسبب مجموعهم المرتفع، وتعثروا في الكلية واضطروا إلى التحويل منها، مشددا على أهمية أن يترك أولياء الأمور الحرية لأولادهم لاختيار الأفضل لهم.

وأكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن العالم كله يتحرك نحو الرقمنة، موجها رسالة إلى طلاب الثانوية العامة، «اختار التخصص اللي يشغلك بعد التخرج».

المصرى اليوم

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