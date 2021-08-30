طارق حامد يتلقى عروض عديدة للاحتراف في صيف 2021 .. والزمالك يتخذه قراره

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تلقى طارق حامد لاعب وسط منتخب مصر ونادي الزمالك عروضا عديدة للاحتراف خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2021، أو الميركاتو الشتوي المقبل.

ورفض اللاعب بشدة فكرة مناقشة أي عروض سواء شفوية أو رسمية خاصة أن الفريق الأبيض يعتمد بشدة عليه في وسط الملعب، ويعد هذا اللاعب من أهم المحاور الرئيسية للفريق الأبيض خلال كافة البطولات سواء المحلية أو الأفريقية، وينتهي عقد طارق حامد مع الزمالك في صيف 2022 ويحق له التوقيع لأي ناد في شهر يناير المقبل.

وأكد طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أن فوز الفريق الأبيض بالدوري الممتاز يعد شيئا طبيعيا وهو ما يجب أن يكون في كل عام.

أضاف حامد: «من الطبيعى أن تكون جميع البطولات في كل عام داخل جدران نادى الزمالك، ولكن تعد بطولة الدورى هذا العام استثنائية لما دار حولها من صعوبات الجميع يعلمها» .

كما أشار حامد: «اعتدت أن أعطى الأمور حجمها الطبيعى ولكن لم تكن المهمة سهلة، قدمنا كل شىء من الكفاح والتضحيات وكان لدينا الشغف الكافى من أجل هذه اللحظة ومن أجل إسعاد جمهور الزمالك الوفى الذي يستحق أكثر من هذا» .

و«اختتم طارق حامد: شكراً جمهور الزمالك العظيم، وشكراً لكل من ساهم في تحقيق هذه البطولة، وشكرً لزملائى رجالة نادى الزمالك، ونعد بالمزيد» .