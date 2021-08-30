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محافظ أسوان : مبادرة حياة كريمة تقضي على مشكلة المياه الجوفية

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محافظ أسوان : مبادرة حياة كريمة تقضي على مشكلة المياه الجوفية محافظ أسوان : مبادرة حياة كريمة تقضي على مشكلة المياه الجوفية

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قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أنه جارى العمل في تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة منظومة الصرف بقرى إدفو كمرحلة أولى، التي تأتى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «للتطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة»، حيث وصلت نسبة التنفيذ في معظم الأعمال الجارية لنحو 50%، لافتاً إلى أن ذلك المشروع سيساهم في القضاء على العديد من المشكلات المتراكمة التي كان يعانى منها الأهالى منذ سنوات ومن أبرزها مشكلة المياه الجوفية بالنقادية بقرية الرمادى بحرى والناتجة عن ارتفاع منسوب المياه في الترعة عن منسوب بعض البيوت والمنازل بالقرية.

من جانبه أكد إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان فهناك جولات ميدانية متواصلة لكافة أعمال التطوير الجارية بمختلف القرى المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة وذلك لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ فيها أولاً بأول، موضحاً طرح أعمال تبطين وتأهيل ترعة الرمادى وسيتم البدء في تنفيذها طبقاً لمواعيد محددة من أجل الانتهاء منها بالشكل المطلوب وفى أقرب وقت ممكن.

المصرى اليوم

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