أخبار عاجلة

ليبيا.. محادثات قبلية لتسليم رفات "القذافي" -
بقلب الرياض.. "إتقان العقارية" تطرح "برج طريق الملك فهد" كفرصة استثمارية تجارية مكتبية -
وكالة: انقلابيو غينيا يعلنون إعادة فتح المطارات واستئناف الرحلات التجارية والإنسانية -
السيسي يوجه بتكثيف حملات التوعية للمزارعين لترشيد استخدام المياه ومضاعفة الإنتاج -
«مياه سوهاج»: تحليل 24 ألف عينة مياه شرب شهريا للتأكد من مطابقتها للمواصفات -
الجيزة : تشميع سنتر دروس خصوصية في بولاق الدكرور -
البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 40.672 مليار دولار بنهاية أغسطس -
خالد يوسف في حوار جريء مع عمرو أديب الليلة -
مران الزمالك.. كارتيرون يعقد جلسة سريعة مع اللاعبين -
مران الزمالك.. فقرة بدنية وتأهيلية للاعبين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

«طالبان»: تركيا يمكنها التعاون في قسم محدد بمطار كابول فقط

Print
«طالبان»: تركيا يمكنها التعاون في قسم محدد بمطار كابول فقط «طالبان»: تركيا يمكنها التعاون في قسم محدد بمطار كابول فقط

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت حركة طالبان (المحظورة في ) أن تركيا يمكنها متابعة التعاون في القسم الفني بمطار كابول، إذا أرادت أن تبقى، مشددة على أنه في حالة رفضها، فستتواصل الحركة مع جهات أخرى.

وأوضح المتحدث باسم حركة طالبان، محمد نعيم، لـ«سبوتنيك»: «هناك في مطار كابول أتراك موجودون في القسم الفني (بالمطار)، وإذا أرادوا، يستطيعون البقاء والعمل في المجال الفني فقط، أما الأمور الأمنية فهي تحت سيطرة طالبان فقط».

وأضاف المتحدث: «إذا أردوا (الأتراك) التعاون في القسم الفني فليس لدينا مشكلة أن يبقوا ويساعدونا، وإذا لم يريدوا ذلك، فمن الممكن التواصل بالجهات الأخرى»، موضحا أن التفاصيل في هذا الشأن ستتضح خلال الأيام القادمة.

ولفت نعيم إلى أن أحد أولويات الحركة الآن، هو بدء الرحلات الجوية والتواصل مع العالم الخارجي، وكذلك عودة الرحلات الداخلية بين الولايات والمحافظات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
منحة تعليمية لطلاب جامعة الطفل المتميزين في الفيزياء للتدريب بروسيا (الشروط)

منحة تعليمية لطلاب جامعة الطفل المتميزين في الفيزياء للتدريب بروسيا (الشروط)

ألمانيا تتهم روسيا بشن هجوم إلكتروني على البرلمان

ألمانيا تتهم روسيا بشن هجوم إلكتروني على البرلمان

روسيا: «كوفيد جلوبولين» أول عقار مناعي يخضع حاليا للتجارب السريرية لمواجهة كورونا

روسيا: «كوفيد جلوبولين» أول عقار مناعي يخضع حاليا للتجارب السريرية لمواجهة كورونا

"نعارض الانقلاب".. روسيا تطالب بإطلاق سراح الرئيس الغيني فوراً

"نعارض الانقلاب".. روسيا تطالب بإطلاق سراح الرئيس الغيني فوراً