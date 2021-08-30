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FBI: جرائم الكراهية في الولايات المتحدة تسجل أعلى مستوى لها في 12 عاما

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FBI: جرائم الكراهية في الولايات المتحدة تسجل أعلى مستوى لها في 12 عاما FBI: جرائم الكراهية في الولايات المتحدة تسجل أعلى مستوى لها في 12 عاما

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أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي FBI أن جرائم الكراهية سجلت العام الماضي أعلى مستوى لها في الولايات المتحدة منذ 12 عاما، وطالت الأفارقة والآسيويين بالدرجة الأولى.

وأشارت بيانات عام 2020 التي قدمتها لمكتب التحقيقات الاتحادي أكثر من 15000 وكالة لإنفاذ القانون في جميع أنحاء الولايات المتحدة إلى ارتكاب 7759 جريمة كراهية في عام 2020 بزيادة ستة في المئة عن عام 2019 مسجلة أعلى معدل منذ عام 2008.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الجرائم التي تستهدف السكان من أصول إفريقية من 1930 إلى 2755، والآسيويين من 158 إلى 274.

وحذرت وزارة العدل الأمريكية من أن الجماعات التي تؤمن بتفوق العرق الأبيض تمثل تهديدا أمنيا متزايدا بعد الهجوم الدامي الذي وقع على مبنى الكونغرس في السادس من يناير الماضي.

المصرى اليوم

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