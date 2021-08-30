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الإمارات تفتح المنافذ البرية أمام القادمين من سلطنة عمان

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الإمارات تفتح المنافذ البرية أمام القادمين من سلطنة عمان الإمارات تفتح المنافذ البرية أمام القادمين من سلطنة عمان

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رحبت هيئتا «أمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة» و«إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» الإماراتيتان بالقادمين من عمان، تزامنا مع إعلان بروتوكول القادمين من السلطنة عبر المنافذ البرية.

وبناء على البروتوكول الذي سيطبق في الأول من سبتمبر المقبل، سيطلب من جميع القادمين من السلطنة إبراز نتيجة فحص مخبري «PCR» سلبية سارية لمدة 48 ساعة، إضافة إلى إجراء فحص مسحة الأنف «PCR» السريع من المركبة عند الوصول إلى المنفذ.

وأشارت الهيئتان في بيان مشترك إلى أنه «يتعين على القادمين أيضا إجراء فحص مخبري (PCR) في اليوم الرابع من الدخول للدولة في حال الإقامة لمدة 4 أيام متتالية أو أكثر، بالإضافة إلى فحص في اليوم الثامن من الدخول في حال الإقامة لمدة 8 أيام متتالية أو أكثر».

وأكد البيان على «أهمية التزام القادمين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة كارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي وتعقيم الأمتعة، كما ينصح بتجنب السفر لأصحاب الأمراض المزمنة أو من يشعر بأعراض كورونا».

وأوضحتا أنه «سيتم إرشاد القادمين إلى مراكز الفحص مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية كافة».

المصرى اليوم

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