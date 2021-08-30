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بعد حظر خامنئي استيراد لقاح كورونا.. زيادة كارثية في عدد الوفيات بإيران

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بعد حظر خامنئي استيراد لقاح كورونا.. زيادة كارثية في عدد الوفيات بإيران بعد حظر خامنئي استيراد لقاح كورونا.. زيادة كارثية في عدد الوفيات بإيران
570 ناشطًا طالبوا بمقاضاة المتسببين في وفاة عشرات الآلاف بسبب سوء الإدارة

بعد حظر خامنئي استيراد لقاح كورونا.. زيادة كارثية في عدد الوفيات بإيران

لا يزال الجدل سيد الموقف في إيران بسبب القرار الذي اتخذه مرشدها علي خامنئي في يناير الماضي، والقاضي بحظر استيراد اللقاحات الأجنبية المضادة لفيروس كورونا والادعاءات الفارغة بتصنيع لقاح محلي فعّال، وفق العربية نت.

وتفصيلاً، أصدر أكثر من 570 ناشطًا مدنيًا وسياسيًا ونقابيًا بيانًا أكدوا فيه أن أهم سبب لزيادة الإصابات والوفيات الناجمة عن كورونا في إيران هو الادعاءات الكاذبة حول الطاقة الإنتاجية للقاح.

وأكد البيان أن طاعة وزير الصحة و200 نائب برلماني لأمر خامنئي بحظر استيراد اللقاحات الأمريكية والبريطانية، في يناير الماضي، فاقم الأزمة.

وأضاف أن إصدار ترخيص استيراد لقاحي فايزر وأسترازينكا، في الوقت الحالي، يدل على أن مرسوم خامنئي السابق القاضي بالحظر، كان أمرًا سياسيًا غير صحيح وغير مهني وغير علمي.

وأشار البيان إلى الأرقام الرسمية لمنظمة الصحة العالمية، التي كشفت انخفاض عدد وفيات كورونا في جميع أنحاء العالم في الشهرين الماضيين، بسبب التطعيم الشامل، بينما إيران تشهد زيادة كبيرة وكارثية في عدد المصابين والوفيات.

وبيّن أنه تحسبًا لاحتمال انتشار سلالات جديدة وأكثر خطورة من الفيروس، فإن الإجراء الأكثر ضرورة هو سرعة استيراد اللقاحات اللازمة وتطعيم كل الناس بشكل فوري.

ودعا الموقعون على البيان إلى اتخاذ إجراءات قانونية وقضائية بحق المقصرين والمتسببين في وفاة أكثر من مائة ألف إيراني فقدوا أرواحهم بسبب سوء الإدارة والإجراءات الخاطئة للمسؤولين في التعامل مع الجائحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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