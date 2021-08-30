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حصول «حاسبات الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا» على اعتماد هيئة الاعتماد الأمريكية «ABET»

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حصول «حاسبات الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا» على اعتماد هيئة الاعتماد الأمريكية «ABET» حصول «حاسبات الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا» على اعتماد هيئة الاعتماد الأمريكية «ABET»

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حصلت كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الجديدة، على اعتماد هيئة الاعتماد الأمريكية ABET لجميع برامج الكلية.

وهنأ الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس وكل العاملين بالأكاديمية لما قدموه من جهد للوصول إلى ذلك الإنجاز.

وقال «عبدالغفار» إن الحصول على الاعتماد هيئة الاعتماد الأمريكية ABET إنجاز أكاديمي كبير يعزز من سمعة الكلية وبرامجها محليا وعالميا، ما يعزز للمجتمع على جودة البرامج التي تقدمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ووالكفاءة العالية لمخرجاتها.

وأضاف «عبدالغفار» أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها الأكاديمية، منذ نشأتها، وحرصها على المضي بخطوات متسارعة بإنجازات واضحة، للارتقاء بجودة التعليم العالي والمحافظة عليه، والسعي الدائم لتحقيق ضمان جودة التعليم وتقديم أفضل الخدمات الأكاديمية.

وأشار إلى أن حصول الكلية على الاعتماد، يعكس مدى جودة البرامج الأكاديمية المطروحة في الكلية ومستواها الدولي، الذي يوازي البرامج المماثلة في كبرى الجامعات .

المصرى اليوم

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