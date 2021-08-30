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قناة اون تايم سبورت تنقل مباراة وأنجولا 1- 9 -2021 على هذا التردد

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قناة اون تايم سبورت تنقل مباراة مصر وأنجولا 1- 9 -2021 على هذا التردد قناة اون تايم سبورت تنقل مباراة وأنجولا 1- 9 -2021 على هذا التردد

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منتخب الأول يخوض لقاء هامًا ومرتقبًا أمام نظيره أنجولا الأربعاء 1- 9 -2021 على أرض ملعب استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ضمن منافسات تصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

منتخب مصر الأول يخوض لقاء هامًا ومرتقبًا أمام نظيره أنجولا الأربعاء 1- 9 -2021 على أرض ملعب استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس ضمن منافسات تصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال قطر 2022، ويقام اللقاء عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

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«كاف» حدد 5- 9- 2021، موعدا لمباراة مصر والجابون في الجولة الثانية. ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، على أرض ملعب فرانسفيل في ليبرفيل عاصمة الجابون.

المصرى اليوم

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