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بيراميدز يوضح حقيقة مفاوضات لضم عبد الله السعيد في صيف 2021

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بيراميدز يوضح حقيقة مفاوضات الزمالك لضم عبد الله السعيد في صيف 2021 بيراميدز يوضح حقيقة مفاوضات لضم عبد الله السعيد في صيف 2021

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عبدالله السعيد نجم منتخب ولاعب فريق بيراميدز، يقترب بقوة من الانضمام لصفوف نادي خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2021، خاصة في ظل محاولات مسؤولي القلعة البيضاء بتدعيم صفوف الفريق بصفقات سوبر وتعويضا لرحيل فرجاني ساسي الذي كان يعد بمثابة «رومانة الميزان» في الخط الأمامي للفريق.

وينوي الزمالك تقديم عرضاً رسمياً لفريق بيراميدز لضم صانع ألعابه المخضرم عبدالله السعيد لضمه في الميركاتو الصيفي خاصة وأن الفريق السماوي المصري تعاقد رسميا مع صانع ألعاب الوداد المغربي، وليد الكرتي.

وقال هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز أن تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز مستمر مع الفريق ولا نية لتغييره حتى الآن، ورفض أي حديث بشأن تغيير المدير الفني أو ما يتردد حول اقتراب التعاقد مع إيهاب جلال أو على ماهر لقيادة الفريق خلفًا له.

ووأضاف خلال تصريحاته الإذاعية، أن تم الانتهاء من إبرام التعاقد مع صفقتين للفريق حتى الآن وفي انتظار عودة جونياس من إجازته لتحديد المراكز التي يحتاجها للموسم الجديد واللاعبين الراحلين. وعن انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك «يسأل في ذلك نادي الزمالك» ونفى وجود أي مفاوضات رسمية بشأن التعاقد مع اللاعب حتى الآن.

المصرى اليوم

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