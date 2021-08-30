أخبار عاجلة

ولي العهد يطلق مشروع إعادة إحياء جدة التاريخية وتأهيلها -
10 أعوام.. عمر المطايا في ميادين الهجن -
السيسي يتابع جهود تطوير وتحديث مراكز البحوث الزراعية على مستوى الجمهورية -
هيثم فاروق: «خسارة إضاعة تغريدة في التعليق على أداء منتخب مصر» -
مساعد البدري يعلق على قرار الإقالة من منتخب مصر -
صدق أو لا تصدق: البدري حصل على 2 مليون جنيه عن كل مباراة مع المنتخب -
أول تعليق من حسام البدري على قرار إقالته من تدريب منتخب مصر -
مشاجرة مع سائق أجرة قد تدفع أجويرو للرحيل عن برشلونة -
الولايات المتحدة.. فاوتشي يحذر من اقتراب المستشفيات من طاقتها الاستيعابية القصوى -
«طالبان» تعلن استسلام نحو 200 مقاتل بينهم 30 قائدا من المقاومة في بنجشير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«مش هنسيب حقنا »..بعد واقعة أسامة عباس.. أشرف زكي يعتذر للفنانين على الهواء

Print
«مش هنسيب حقنا »..بعد واقعة أسامة عباس.. أشرف زكي يعتذر للفنانين على الهواء «مش هنسيب حقنا »..بعد واقعة أسامة عباس.. أشرف زكي يعتذر للفنانين على الهواء

لاقتراحات اماكن الخروج

علق الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على شائعة بحث الفنان أسامة عباس عن عمل عبر حساب وهمي على مواقع التواصل الاجتماعي .

وقال أشرف زكي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، :«فوجئت بتلك الشائعة وأنا عارف أن الفنان اسامة عباس مش هيعمل كده ونفيت الأمر مباشرة»، مضيفا: «أصبحنا مادة للشائعات وباحثي الشهرة وركوب الترند على السوشيال ميديا».

وأكمل أشرف زكي :«الفنان أسامة عباس اختار أن يبتعد قليلا عن الوسط الفني وينتقي الأعمال الفنية التي يشارك فيها».

وتابع أشرف زكي :«ما حدث إساءة لنا وأتقدم بالاعتذار للفنان أسامة عباس ولكل فناني على تلك الشائعة، ولن نترك من روج تلك الشائعة».

ولفت أشرف زكي :«نحن في مطاردة مع مروجي الشائعات عن الفنانين على السوشيال ميديا “، مضيفا: «مش هنسيب حقنا ».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
هيثم فاروق: «خسارة إضاعة تغريدة في التعليق على أداء منتخب مصر»

هيثم فاروق: «خسارة إضاعة تغريدة في التعليق على أداء منتخب مصر»

مساعد البدري يعلق على قرار الإقالة من منتخب مصر

مساعد البدري يعلق على قرار الإقالة من منتخب مصر

أول تعليق من حسام البدري على قرار إقالته من تدريب منتخب مصر

أول تعليق من حسام البدري على قرار إقالته من تدريب منتخب مصر

مفاوضات مع مدرب لاتيني لقيادة منتخب مصر خلفًا للبدري

مفاوضات مع مدرب لاتيني لقيادة منتخب مصر خلفًا للبدري