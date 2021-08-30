«مش هنسيب حقنا »..بعد واقعة أسامة عباس.. أشرف زكي يعتذر للفنانين على الهواء

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

علق الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على شائعة بحث الفنان أسامة عباس عن عمل عبر حساب وهمي على مواقع التواصل الاجتماعي .

وقال أشرف زكي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، :«فوجئت بتلك الشائعة وأنا عارف أن الفنان اسامة عباس مش هيعمل كده ونفيت الأمر مباشرة»، مضيفا: «أصبحنا مادة للشائعات وباحثي الشهرة وركوب الترند على السوشيال ميديا».

وأكمل أشرف زكي :«الفنان أسامة عباس اختار أن يبتعد قليلا عن الوسط الفني وينتقي الأعمال الفنية التي يشارك فيها».

وتابع أشرف زكي :«ما حدث إساءة لنا وأتقدم بالاعتذار للفنان أسامة عباس ولكل فناني مصر على تلك الشائعة، ولن نترك من روج تلك الشائعة».

ولفت أشرف زكي :«نحن في مطاردة مع مروجي الشائعات عن الفنانين على السوشيال ميديا “، مضيفا: «مش هنسيب حقنا ».